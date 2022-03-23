Написана 1/30 часть казанского рукописного Куръана

Завершился первый этап реализации одного из проектов ДУМ Татарстана в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии — рукописного Куръана: написан один джуз мусхафа, то есть 1/30 часть текста Священной Книги. Продолжительность работы составила 70 календарных дней.

Написание мусхафа в торжественной обстановке началось с первой суры Куръана «Фатиха», но в рабочем режиме продолжилось написанием последних 36 сур, составляющих 30-й джуз Каляма Шарифа. Это наиболее сложный этап исполнения каллиграфической работы, поскольку 30-й джуз включает в себя суры самые короткие и самые многочисленные по сравнению с другими джузами. Большое количество сур затрудняет составление таркиба (то есть композиционного расположения букв и слов в строках и на листе) и последующее вычисление форм букв и сочетаний. Всего в Куръане 114 сур, 30 джуз начинается с 78-й суры “ан-Наба” и состоит из 36 сур или 564 аятов. Примечательно, что хафизы начинают заучивание Куръана именно с последнего джуза.

Над 30-м джузом казанский каллиграф Артур Писаренко работал с 12 января по 22 марта. Помимо каллиграфического исполнения, написанные страницы им были переведены в программе в электронный формат, переданы для проверки в экспертную комиссию и исправлены с учетом их замечаний. Теперь перед каллиграфом стоит задача по написанию первого джуза Куръана, то есть 1-241 аяты суры «Бакара».

Напомним, с благословения муфтиев России церемония начала записи рукописного мусхафа Куръана состоялась 12 января в казанской мечети “Кул Шариф”. Для проведения работ по подготовке рукописи Куръана муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин создал под своим руководством экспертную комиссию из 12 специалистов. В ее состав также вошел всемирно известный мусульманский ученый, богослов из Дубая, глава Дубайской комиссии по подготовке Куръана (DIHQA), обладатель наивысшей степени по хифзу Куръана, шейх Маэмун ар-Рави.

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