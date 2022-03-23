В Тюлячинском детском саду прошел районный конкурс «Маленькие жемчужины»

Сегодня на базе МБДОУ “Тюлячинский детский сад №1” прошел районный конкурс «Маленькие жемчужины».

Цель конкурса – повышение интереса подрастающего поколения к историко-культурному наследию наших предков, формирование осознанного отношения к семье, семейным ценностям, развитие творческих возможностей детей и сближение с народными традициями, раскрывающими многообразие национальной культуры.

Активными участниками стали дети из Узякского, Аланского, Большеметескинского, Лесного и Тюлячинского детского сада №1.

Согласно требованиям конкурса, дети рассказали о себе в виде самопрезентации, соревновались в находчивости и мудрости. Во второй части дети рассказывали о предках, которыми гордятся, о традициях своей семьи, о совместных делах и праздниках, которые объединяют семью и делают ее дружной. В конце каждый участник получил диплом и памятную награду.

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