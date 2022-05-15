Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью Рената Ибрагимова

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму с соболезнованиями от своего имени и от имени жителей республики супруге скончавшегося накануне татарского певца, народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова Светлане Ибрагимовой.

«Трудно смириться с уходом столь яркой личности и дарования, творчество которого стало достоянием не только Татарстана, но и всей страны», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов назвал ушедшего певца «человеком высокой сценической культуры и редкого артистического обаяния». По его словам, природа наградила Рената Ибрагимова «поистине уникальным талантом и удивительным голосом, который нельзя было спутать ни с каким другим».

Руководитель республики заметил, что артист «одинаково мастерски исполнял и сложные оперные партии, и популярные народные песни, наполняя их особой глубиной и смыслом, невероятной энергетикой и звучанием».

«Ренат Ибрагимов навсегда останется в нашей памяти, в сердцах многочисленных поклонников его творчества как символ целой эпохи, блистательный образец преданности высокому искусству и избранному делу», — добавил Президент Татарстана.

«Мы глубоко скорбим, разделяем с Вами, со всеми, кто любил и ценил Рената Исламовича, боль этой тяжелой потери. Сил и стойкости Вам в эти трудные дни», — заключил Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прощание с Ренатом Ибрагимовым состоится сегодня в Московской соборной мечети.

tatar-inform.ru