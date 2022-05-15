ВИДЕО: ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ РЕНАТА ИБРАГИМОВА за несколько часов до скоропостижного ухода.

ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ РЕНАТА ИБРАГИМОВА за несколько часов до скоропостижного ухода.
Народный артист готовился к концерту, который должен был состояться 19 мая. Учил новую татарскую песню на слова Мусы Джалиля, в которой были такие слова:
« Дороги, дороги,
Довольно гостил я
От края родного вдали.
Пора и домой мне,
Хочу, чтоб дороги
Обратно меня привели…»
« Юллар, юллар,
Мине туган йорттан
Аерып ерак алып киттегез.
Җитәр инде,
Озак кунак булдым,
Хәзер кире өйгә илтегез…”
” Какая грустная песня,”- сказал певец после репетиции продюсеру концерта Ольге, снявшей это видео.
Через несколько часов он скончался…