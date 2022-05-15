ВИДЕО: ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ РЕНАТА ИБРАГИМОВА за несколько часов до скоропостижного ухода.

ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ РЕНАТА ИБРАГИМОВА за несколько часов до скоропостижного ухода.

Народный артист готовился к концерту, который должен был состояться 19 мая. Учил новую татарскую песню на слова Мусы Джалиля, в которой были такие слова:

« Дороги, дороги,

Довольно гостил я

От края родного вдали.

Пора и домой мне,

Хочу, чтоб дороги

Обратно меня привели…»

« Юллар, юллар,

Мине туган йорттан

Аерып ерак алып киттегез.

Җитәр инде,

Озак кунак булдым,

Хәзер кире өйгә илтегез…”

” Какая грустная песня,”- сказал певец после репетиции продюсеру концерта Ольге, снявшей это видео.

Через несколько часов он скончался…