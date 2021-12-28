26 декабря в медресе при мечети Аль Хидая г. Ульяновска состоялся поэтический вечер. Ученики 1-5 классов соревновались в чтении стихотворений татарских поэтов.

Все победители и участники получили похвальные грамоты и небольшие подарки. Администрация мечети “Әл Хидәя” выражает огромную благодарность Хабибе ханум за проявленную инициативу в проведении мероприятия “Шигърият кичәсе”. А так же учителям и родителям, которые внесли свой вклад в организационный процесс. Пусть Всевышний будет доволен и примет ваш труд.