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При мечети Аль Хидая г. Ульяновска состоялся поэтический вечер

При мечети Аль Хидая г. Ульяновска состоялся поэтический вечер

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.12.2021 0 1

26 декабря в медресе при мечети Аль Хидая г. Ульяновска состоялся поэтический вечер. Ученики 1-5 классов соревновались в чтении стихотворений татарских поэтов.

Все победители и участники получили похвальные грамоты и небольшие подарки. Администрация мечети “Әл Хидәя” выражает огромную благодарность Хабибе ханум за проявленную инициативу в проведении мероприятия “Шигърият кичәсе”. А так же учителям и родителям, которые внесли свой вклад в организационный процесс. Пусть Всевышний будет доволен и примет ваш труд.

 

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