Приглашаем на музыкально-поэтический вечер «Мине танырсыңмы»

1 октября в Татарском культурном центре Москвы пройдет музыкально-поэтический вечер «Мине танырсыңмы» («Узнаешь ли ты меня»).

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ и участники концерта посвятят его Международному дню пожилых людей.

На праздничном мероприятии прозвучат татарские народные песни, произведения классиков и популярных современных композиторов – Соңлама, «Казан кичләре», «Эзләдем, бәгърем, сине», «Ялгыз аккош», «Зәңгәр кыңгыраулар» и многие другие.

Также зрители услышат живую музыку, исполненную на рояли, скрипке и виолончели.

В концертной программе примут участие:

Айгуль Бариева – заслуженная артистка Республики Татарстан;

Рамиль Миндияр – заслуженный артист Республики Татарстан;

Ильяс Камалов – музыкант, композитор, солист Татарской Государственной Филармонии им. Г. Тукая, дирижер Казанского камерного оркестра «La Primavera»;

Вокально-инструментальный шоу-дуэт «Джус» – Иркя Гайнемхаметова (скрипка), Айгуль Зайнуллина (фортепиано) – выпускницы Казанской государственной консерватории им.Н.Жиганова, лауреаты международных конкурсов.

Международный день пожилых людей отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1 октября 1991 года. В этом году он празднуется 30–й раз.

В этот же день в Татарском культурном центре Москвы состоится открытие очередного творческого сезона. В нем примут участие коллективы и солисты центра.

Начало в 18.00.

Вход свободный.

Адрес: Малый Татарский пер., дом.8.

tatmsk.tatarstan.ru