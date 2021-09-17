В Санкт-Петербурге на высоком уровне прошел концерт, посвященный Дню Татарстана

По сложившейся традиции, на протяжении 6 лет в Санкт-Петербурге проходят мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан, организуемые Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Выражаю огромную благодарность всем кто нам помог организовать торжественный вечер. В этом году, мероприятие состоялось в уютном Доме актера им. К.С. Станиславского в формате концерта классической музыки с участием известных певцов и артистов Санкт-Петербурга.

В самом начале мероприятия медалями и благодарственными письмами были награждены активисты татарских общественных объединений региона.

На сцене выступили: заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Ринат Шакиров, заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов, заслуженный артист России Александр Каган, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Ярамир Низамутдинов и Динар Байтемиров, артист симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга Азат Баязитов, лауреат международных конкурсов Марина Матусевич, учащиеся класса специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, под руководством заслуженного деятеля искусств России, заслуженного артиста России Ханяфи Чинакаева и артисты Театра драмы имени Ольги Берггольц.

Восторженная публика тепло и радостно приняла выступление любимых артистов и отблагодарила их продолжительными аплодисментами.

После завершения вечера поступило много благодарственных слов в адрес организаторов от представителей татарской общественности и гостей мероприятия.

Ренат Валиуллин

Постоянный представитель РТ в Санкт-Петербурге