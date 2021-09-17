В Пензе стартовал приём заявок на участие в IV региональном детском фольклорном конкурсе “ТУРГАЙ”

В Пензе стартовал приём заявок на участие в IV региональном детском фольклорном конкурсе “ТУРГАЙ”, в рамках образовательно-культурного марафона “Наше единство – в многообразии». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Цель проекта: создание региональной площадки для развития и трансляции традиционной культуры народов Сурского края и формирования межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством приобщения молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям.

Участники: детские фольклорные и хореографические коллективы, солисты и инструментальное творчество образовательных учреждений и учреждений культуры.

Конкурс проводится в 2 этапа:

Отборочный этап – до 1 ноября 2021 года на адрес электронной почты [email protected] участникам необходимо направить видеозаписи конкурсных выступлений и заявку.

С номинациями вы можете ознакомиться в Положении.

Заключительный этап – 4 декабря 2021 года в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова пройдет награждение победителей фестиваля.

заявка на участие в формате *doc

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