Жителям Казани расскажут историю татарской узорной обуви

17 сентября в 11.00 в Национальном музее на выставке «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» состоится лекция с экскурсией с практическим занятием «Их, татар читеклләре, чигүле искитмәле…». Попасть на лекцию можно будет по билету в музей, однако необходимо будет заранее записаться по телефону в виду ограниченного количества мест.

Лекцию прочитает научный сотрудник отдела вещевых источников Национального музея РТ Шарипова Гульшат Гадельзяновна. Еще одна лекция состоится в таком же формате состоится 24 сентября в 11.00

Выставка посвящена промыслу казанских татар по изготовлению узорной обуви, которая известна практически во всём мире: эту обувь в XIХ начале XX века носили в Европе, Азии и даже в Америке. Многие экспонаты показаны впервые.

Слушатели смогут подробно ознакомиться с экспонатами выставки узнать о традициях производства, а также ношения узорной обуви – не только казанских татар, но и у народов Средней Азии, у которых «азиатская обувь» была очень популярной.

Телефон для справок: +7 (843) 292-89-84

tatmuseum.ru