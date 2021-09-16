Сергей Лавров: «У Татарстана есть вкус и умение работать на внешних рынках»

Журналист Дина Газалиева продолжает реализацию медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру». На этот раз об активности Татарстана на международной арене и результатах взаимодействия с зарубежными партнёрами республики идёт речь в эксклюзивном интервью с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча состоялась в Москве в здании МИД на Смоленско-Сенной площади. Один из самых авторитетных российских министров поделился своим мнением о необходимости применения во внешней политике «мягкой силы», о достижениях Татарстана в выстраивании взаимовыгодных международных связей и дружбе с Исламским миром.

ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ ТАТАРСТАНА ОЧЕВИДНЫ

– Добрый день, Сергей Викторович! Спасибо, что нашли время для встречи. И сразу же первый вопрос: как бы вы оценили активность Татарстана на международной арене?

– Татарстан, наверное, один из наиболее активных субъектов Федерации в том, что касается выстраивания международных и внешне­экономических связей регионов России, и у нас очень тесное взаимодействие. Республика, во-первых, сама эффективно продвигает своё присутствие за рубежом. Если я не ошибаюсь, в пятнадцати странах уже есть представительства Татарстана, которые работают в тесном контакте под руководством посольств России. Республика имеет разветвлённые связи прежде всего, конечно же, с партнёрами из стран СНГ – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана… Ну, практически со всеми республиками бывшего Советского Союза, которые входят в Содружество Независимых Государств. У Татарстана очень тесные контакты с компаниями Соединённых Штатов, Европы, других регионов планеты, и в течение последних лет республика трижды становилась лауреатом первой премии в том, что касается создания максимально благоприятных инвестиционных возможностей для иностранных вкладчиков капитала. Я уверен: лидерские амбиции Татарстана сохранились и ещё не раз проявятся. Так что это один из наиболее активных, продвинутых субъектов Федерации, имеющий вкус и умение в том, что касается и работы на внешних рынках, и создания условий для того, чтобы инвестиции приходили в республику.

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ РАБОТЫ

– В Российской Федерации 85 регионов. Что бы вы сказали об их роли в целом в международных делах?

– Раньше говорили: Россия будет прирастать Сибирью. Сейчас наше государство прирастает своей активностью – и в политике, и в экономике – регионами, областями, краями, республиками, автономными округами. И всё, что сейчас у нас происходит, скажем, в отношениях с Китайской Народной Республикой по товарообороту и инвестиционной активности, – это на семьдесят-восемьдесят процентов связи, которые стимулируются по линии субъектов РФ и провинций КНР. Татарстан и другие наши регионы продвигают свою продукцию за рубеж, привлекают высокие технологии для инвестиций внутри РФ, осуществляют гуманитарные акции… И важно, что Татарстан регулярно сопровождает свои экономические мероприятия за рубежом гуманитарными встречами. Всё это, во-первых, работает на усиление экономического потенциала страны, во-вторых, на укрепление её объективного положительного образа в мире. Так что значение этой работы трудно переоценить.

ЭТА ГРУППА СТАЛА АВТОРИТЕТНЫМ ФОРУМОМ

– В двухтысячных годах была создана Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». Сейчас её возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов. Как вы считаете, эффективно ли она работает и какие сейчас цели стоят перед ней в связи с новыми вызовами времени?

– Наше министерство самым активным образом сотрудничает с Татарстаном в обеспечении эффективной, ритмичной работы Группы стратегического виденья «Россия – Исламский мир». Она создавалась еще при Евгении Максимовиче Примакове в качестве такого интеллектуального клуба, где политологи, эксперты с участием представителей властей соответствующих стран будут рассмат­ривать пути стратегического развития мира с точки зрения отношений между Россией и мусульманами. И с тех пор эта группа превратилась в очень авторитетный форум. Президент Татарстана является сейчас, ну, несменяемым, я бы сказал, её руководителем с российской стороны. Кроме того, параллельно с такими стратегическими политическими дискуссиями создан и успешно функционирует Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир. KazanSummit». Это экономическое измерение деятельности Группы стратегического видения и динамическое измерение наших отношений с Организацией исламского сотрудничества.

Ну, и не забываем о гуманитарном треке «Айтматовские чтения» – это уже устоявшийся формат общения интеллектуалов, учёных, писателей, гуманитариев в самом широком смысле этого слова, которые также являются своего рода филиалом Группы стратегического видения. Так что это очень полезный формат, который мы всячески развиваем. И о его значении для нашей, скажем, внешней политики говорит хотя бы тот факт, что очередной, шестой саммит «Россия – Исламский мир» вызвалась провести у себя Саудовская Аравия. Так что, я думаю, это очень перспективное начинание, которое уже стало неотъемлемым предметом нашей повестки дня в отношении Исламского мира.

РЕСПУБЛИКА ЗАМЕТНА И УЗНАВАЕМА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

– Сергей Викторович, Татарстан отметил столетие со дня основания ­ТАССР. На ваш взгляд, с каким багажом республика пришла к этому юбилею?

– Ну, хотя бы из того, что мы сегодня с вами перечислили, я думаю, стоит оценить этот багаж как весьма и весьма солидный, увесистый, позитивный. Республика заметна и узнаваема на мировой арене. Наше министерство самым тесным образом сотрудничает с властями Татарстана. Причём не только в повсе­дневной работе, когда мы решаем с Президентом рес­публики, другими официальными лицами текущие вопросы, но и в системном плане. Потому что Татарстан является очень активным членом правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Всемирное объединение татар является одним из важных инструментов мягкой силы по продвижению интересов соотечественников всех народов России в зарубежных странах. И Казань неизменно представлена в качестве очень активного участника этой правительственной комиссии. Равно как и наши друзья из Татарстана активно участвуют в работе Совета глав субъектов РФ, который действует при Министерстве иностранных дел и практически в любом нашем формате, где МИД действует вместе с регионами. Опыт Татарстана является одним из наиболее перспективных, наиболее вос­требованных другими субъектами России.

– Спасибо, Сергей Викторович, за доброе отношение к Татарстану и хорошие слова!

– Спасибо и вам.

rt-online.ru