Представители ДУМ и НКАТ Ивановской области написали диктант на татарском языке

11 сентября 2021 года представители ДУМ и НКАТ Ивановской области во главе с председателем ДУМ и НКАТ Ивановской области Фяритом Усмановичем Ляпиным присоединились ко Всемирной образовательной акции «Татарча диктант».

В Иваново татарский диктант писали в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества.

Преподаватель Ивановского государственного университета Гульнара Шакирова прочитала отрывок из произведения татарского поэта и писателя Ибрахима Салахова, провела разбор особенностей произношения и правописания слов на татарском языке, некоторых различий написания букв двух алфавитов.

Одна из участниц «Татарча диктант» в Иваново – вокалистка, ведущий мастер сцены Ивановского музыкального театра, лауреат Международного Телевизионного конкурса молодых исполнителей “Татар Моны” (Казань, 2010г.) Раушания Хажиева. Она в первый раз приняла участие в этой просветительской акции.

Во время «Татарча диктанта» Гульнара Шакирова разбирала значение татарского слова «Моң». Слово это присутствует во многих татарских стихах и песнях. Аналогов этому слов нет ни в русском, ни в других языках. «Моң» означает особое качество музыкального исполнения, которое заставляет слушателя трепетать. И в этот момент Раушания Хажиева показала аудитории, как звучит «Моң», спев отрывок из лирической татарской песни «Тәфтиләү».

iv-tat.ru