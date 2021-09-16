Фирдус Тямаев в гостях у Всемирного конгресса татар

Сегодня в стенах Исполкома Всемирного конгресса татар состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с заслуженным артистом Республики Татарстан Фирдусом Тямаевым. Председатель Нацсовета поблагодарил певца за яркое выступление в рамках фестиваля “Уйнагыз, гармуннар!”.

Напомним, Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!» собрал в этом году порядка 1000 музыкантов со всей России. Парад гармонистов прошел от площади перед театром Камала до башни Сююмбике. Его возглавил Фирдус Тямаев.

Стоит отметить, что любимый татарский певец примет участие в предстоящем на днях Национальном собрании (тат. Милләт Җыены).