В Баку состоялось заседание сектора «Сохранение традиций и обычаев татарского народа»

В столице Азербайджана состоялось заседание сектора «Сохранение традиций и обычаев татарского народа» Республиканского общества татарской культуры «Туган тел».

Ведущий заседания Руслан хазрат Абдикеев оповестил присутствующих о поступлении члена общества Раиса Шамионова в Российский Исламский Университет. После успешных онлайн-экзаменов, набрав 284 балла, он был зачислен на факультет «Теология».

Председатель «Туган тел» Гюльджан Мясоутова поздравила Раиса и вручила памятные книги исламского содержания. Также председатель поблагодарила Руслана хазрата за хорошую подготовку слушателей сектора и подарила книгу «Татарский шамаиль».

Гюльджан Мясоутова