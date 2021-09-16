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В Баку состоялось заседание сектора «Сохранение традиций и обычаев татарского народа»

В Баку состоялось заседание сектора «Сохранение традиций и обычаев татарского народа»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 16.09.2021 0 4

В столице Азербайджана состоялось заседание сектора «Сохранение традиций и обычаев татарского народа» Республиканского общества татарской культуры «Туган тел».

Ведущий заседания Руслан хазрат Абдикеев оповестил присутствующих о поступлении члена общества Раиса Шамионова в Российский Исламский Университет. После успешных онлайн-экзаменов, набрав 284 балла, он был зачислен на факультет «Теология».

Председатель «Туган тел» Гюльджан Мясоутова поздравила Раиса и вручила памятные книги исламского содержания. Также председатель поблагодарила Руслана хазрата за хорошую подготовку слушателей сектора и подарила книгу «Татарский шамаиль».

Гюльджан Мясоутова

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