Принимаются заявки на VII Республиканскую научно-практическую конференцию школы «Фәнсар» имени М. И. Махмутова

19 апреля в Доме «Сэлэт» пройдёт очный этап VII Республиканской научно-практической конференции школы «Фәнсар» имени М. И. Махмутова, который проводится с целью поддержки и развития научного потенциала школьной молодежи Республики Татарстан. В этот день состоится открытие конференции, работа секций, проведение научных мастер-классов для участников и награждение призеров.

Конференция одновременно является конкурсом научных работ, представленных и доложенных одним из соавторов (школьником), и оценивается экспертным советом. Итоги объявляются по завершению конференции при ее закрытии.

Конференция проводится по следующим направлениям:

1. Науки о Вселенной, Земле и природе (физика, химия, биология, экология).

2. Науки об обществе и человеке (история, экономика, социология, психология, татарский язык, татарская литература).

3. Описательные, моделирующие и прикладные науки (семиотика, математика, информатика).

Участниками конференции могут быть учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. Работа может быть представлена как индивидуальный исследовательский проект, а также написана в соавторстве (не более 3 человек). Работа должна быть написана совместно с научным руководителем.

Для участия в конференции, необходимо в период с 21 февраля 2022 года по 6 апреля 2022 года пройти регистрацию на сайте selet.biz и прислать на электронную почту [email protected] тезисы и исследовательскую работу (каждый документ прикрепляется отдельным файлом, название файла должно обязательно содержать фамилии автора(ов)).

На основании отчетов экспертного совета секций победителям и лауреатам конференции на закрытии вручаются специальные дипломы и грамоты установленного образца, памятные призы. Все участники конференции получают сертификаты об участии на Конференции.

VII Республиканская научно-практическая конференция школы «Фәнсар» имени М. И. Махмутова проводится Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Сэлэт» совместно с Государственным бюджетным учреждением «Молодежный центр «Сэлэт» при поддержке Академии наук Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального университета.

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