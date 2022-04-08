В Новоалтайске состоялось открытие выставки «Татарский мир: традиции и современность»

6 апреля в Новоалтайском краеведческом музее им. В.Я. Марусина состоялось торжественное открытие выставки «Татарский мир: традиции и современность». Экспозицию выставки составили предметы быта и декоративного творчества татарского народа, книги выдающихся татарских писателей на русском и татарском языках. Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России и 30-летию татарского национально-культурного движения на Алтае.

Председатель АКОО «Дулкын» (Волна), член Общественной палаты Алтайского края Флора Викторовна Зинатуллина рассказала о деятельности организации и юбилее татарского движения. Студент 4 курса Алтайского государственного института культуры, Боговеева Росина провела для посетителей музея обширную интересную экскурсию про предметы повседневного быта, а также предметы истории, культуры и литературы татарского народа. Ансамбль «Дуслар» подготовил для гостей музея музыкальную программу, звучали песни на татарском и на русском языке.

С поздравительной речью выступали: заместитель директора КАУ «Дом народов Алтайского края» Наумова Евгения Сергеевна, художественный руководитель ГЦК «Современник» Карпова Зинфира Александровна, заведующая учебной частью Детской художественной школы при НГХУ Малых Елена Игоревна. Активисты организации и гости выставки говорили об особенностях татарской культуры, о народном искусстве, об актуальности традиционных ценностей в современном мире.

Выставка «Татарский мир: традиции и современность» будет работать в Новоалтайском краеведческом музее им. В.Я. Марусина (г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 9) до 30 апреля 2022 г. Справки по телефону 8(38532)4-69-64.