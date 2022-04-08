Постоянное представительство Татарстана в Азербайджане объявляет конкурс рисунка «Тукай әкиятләренең серле дөньясы»

В рамках мероприятий, посвященных 136-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике объявляет конкурс детского рисунка «Тукай әкиятләрең серле дөньясы» – «Волшебный мир сказок Тукая».

Конкурс проводится по трем возрастным категориям:

младшая группа: 6 – 8 лет;

средняя группа: 9 – 12 лет;

старшая группа: 13-17 лет.

Требования к конкурсной программе:

1. Размер рисунка – формат А4

2. Техника исполнения свободная (карандаш, гуашь, акварель, пастель, смешанная техника и др.).

3. На лицевой стороне рисунка должно быть указано ФИО (полностью), возраст и название работы.

Порядок проведения и условия участия в конкурсе:

1 этап. Фотография рисунка выкладывается в группе «Татарская диаспора Азербайджана- Азербайҗан» социальной сети Facebook или направляется на почту представительства [email protected] с отметкой «конкурс рисунка» до 23 апреля.

2 этап. Зрительское голосование – в нем принимают участие, те работы, которые набрали наибольшее количество лайков в группе.

3 этап. Работа жюри. Подведение итогов конкурса.

Выставка работ и церемония награждения победителей и участников состоится в Представительстве Татарстана 26 апреля 2022 года. Лучшие работы будут отмечены дипломами 1-й, 2-й, 3-й степеней и призами.

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