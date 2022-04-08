В Пензе подвели итоги конференции «Люблю тебя, мой край родной!»

7 апреля года в офисе Татарской национально-культурной автономии прошло подведение итогов Межрегиональной научно-практической конференции учащихся-участников историко-краеведческого движения «Люблю тебя, мой край родной!» в рамках Межрегионального культурно-просветительского фестиваля «Территория талантов».

Целью конкурса является комплексное изучение истории родного края и вовлечение подрастающего поколения в исследовательскую деятельность в области краеведения.

География конкурса в этом году обширна, участие принимают учащиеся не только Пензенской области, но и из Москвы, Казани, Саратова, Йошкар-Ола, Донецка, Луганска и Донбасса.

Всего на конкурс было прислано болеее 150 работ, посвященных культурно-историческому и духовному наследию народов, проживающих на территории Пензенской области и в регионах, результаты исследований представляют интерес для всех, занимающихся этой проблематикой.

Работы оценивали профессиональное жюри конкурса:

1.Байбулатова Светлана Рафаиловна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №74 г. Пенза;

2.Белорыбкин Геннадий Николаевич – ректор «Института регионального развития Пензенской области» ГАОУ ДПО ИРР ПО, доктор исторических наук;

3.Бурханов Альберт Ахметжанович – профессор, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан;

4.Гагаев Павел Александрович – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Пензенского государственного университета;

5.Магдеева Хадича Ханяфиевна – старший методист центра гуманитарного образования «Института регионального развития Пензенской области»;

6.Мухамеджанова Винера Фатиховна – начальник Управления воспитательной и социальной работы Пензенского государственного университета;

7.Самочкина Гульназ Хуснулловна – координатор комиссии организационно-методической поддержки образовательного процесса РОО «ТНКА Пензенской области»;

8.Туктаров Жиганша Зейнятуллович – председатель РОО «ТНКА Пензенской области», советник Губернатора пензенской области;

9.Юскаева Альфия Жаферовна – директор регионального центра финансовой грамотности «Института регионального развития Пензенской области»;

10.Янгуразова Диня Равилевна – учитель татарского языка и литературы РОО «ТНКА Пензенской области»;

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” 8 апреля 2022 года.

Мероприятие проводится при грантовой поддержке Правительства Пензенской области.

Татарская автономия Пензенской области