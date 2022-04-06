Продлен срок подачи работ на участие в творческом конкурсе «Тукай иле»

Организаторы Второго творческого конкурса «Тукай иле» продлили срок подачи работ до 15 апреля 2022 года (ранее объявлялось, что принимаются до 5 апреля).

К участию приглашаются жители московского региона.

Проект реализуется с целью увековечения памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая, формирования интереса к творчеству поэта, а также сохранения и развития татарского языка и литературы.

Организатор конкурса – Автономия татар Москвы при поддержке Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.

Работы принимаются на татарском языке по следующим номинациям:

Чтение стихотворений Г. Тукая (видеозапись, наизусть). Исполнение песни на слова поэта (видеозапись, наизусть). Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Г. Тукая (видеозапись или текст, наизусть) Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности поэта. Коллективное театрализованное представление по произведению Г. Тукая.

В каждой номинации, кроме пятого пункта, оценка будет проводиться по двум возрастным группам:

– дети до 7 лет включительно;

– до 17 лет включительно;

– от 18 лет и старше.

Требования: цветная фотография до 5 Мб. Для видеороликов: горизонтальная съемка в помещении без посторонних звуков, их необходимо прислать в виде ссылки на файлообменник (yandex.disk, oблако.mail) или на youtube.

Материалы, заявку на участие по прилагаемой форме и согласие на обработку персональных данных необходимо направить на электронный адрес: [email protected]

Также предлагается разместить работы в социальных сетях с хэштэгом #ТукайИле136.

Имена победителей конкурса будут размещены на официальных сайтах Полпредства РТ в РФ и Автономии татар Москвы до 26 апреля 2022 года.

Награждение победителей конкурса пройдет в День родного языка – 26 апреля 2022 года в Татарском культурном центре города Москвы.

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации