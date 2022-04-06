В Казани откроется выставка Рамзии Зиннатовой «Ностальгия»

8 апреля в 16:00 в Музее А. Мазитова (ул. Дзержинского, 27) открывается персональная выставка Рамзии Зиннатовой «Ностальгия» (Санкт-Петербург).

На выставке будет представлено несколько серий работ. Часть из них живопись (масло, акварель, акрил), также станковая графика (линогравюра, литография), всего более 50 произведений.

Рамзия Шайдиевна Зиннатова родилась в 1954 году в г. Казани. В 1973г. окончила Казанское художественное училище. А в 1982 году графический факультет Санкт-Петербургской Академии художеств им. И.Е. Репина. С 1985г. Р.Зиннатова – Член Союза художников России.

Долгие годы Р.Ш.Зиннатова преподавала в Санкт-Петербургском университете на факультете филологии и Института искусств.

Работы художницы находятся в фондах Министерства культуры РФ, в фондах Академии художеств, Государственном музее изобразительных искусств РТ, а также в частных коллекциях Франции, Ирландии, Японии, ЮАР, США.

Рамзия Зиннатова работает во многих жанрах изобразительного искусства, но приоритетным направлением в творчестве художницы по праву считается графика, любимыми её техниками являются литография и линогравюра.

Серия «Песни родного края» привлекают не только вдохновенным исполнением, но и почти безукоризненной формой, содержательностью образов, особым мировосприятием. Плавные контуры фигур, гармоничный мир текучих линий, крупные плоскости чистых, звучных цветов, словно родившиеся из игры в национальных костюмах женские фигуры, одновременно и монументальные, и кажущиеся невесомыми. Автор использует орнаменты и цветовую гамму, присущие произведениям татарского искусства в вышивке, ткачестве, кожаной мозаике, костюме и ювелирном искусстве.

Если вглядываться, можно увидеть подробности национального уклада в костюмах или предметах обихода, но более важным кажется не этнографическая достоверность, а лиричность, немеркнущая красота вечных и всем понятных образов. Здесь воспоминания, история, мечта, печаль о невозвратно ушедшем и жизнеутверждающая вера в неизменность главных ценностей, сохраняемых в душе татарского народа.

«Калфак» – серия по мотивам татарского народного искусства. КАЛФАК – национальный женский головной убор. В картине сам головной убор не изображён, только разлетевшиеся по плоскости мотивы его орнаментального убранства: золотые шары, полумесяцы, зигзаги. Идеи, родившиеся из традиций народного прикладного искусства вызывают ассоциации с космическими фантазиями. Тема калфака держится на символах и знаках оберегах с пожеланиями здоровья и счастья.

Р.Зиннатова пробует новые приёмы и даже материалы, соединяя живопись акриловыми красками с золотой и серебряной поталью, словно приглашая прикоснуться к поверхности, ощутить её фактурность, материальность, придать зрительному образу некую тактильную убедительность. В её работах всегда присутствует многогранная, глубокая ассоциативность. Они обладают ясным строем, чистым и звучным цветом и на первый взгляд очень простым сюжетом.

Выставка будет работать с 8 апреля до 20 мая 2022 г.

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