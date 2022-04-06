Навруз встречает друзей

Под таким девизом Республиканский центр национальных культур(РЦНК) 24 марта распахнул двери своего зала для друзей и гостей, чтобы широко отметить празднование дружбы и весны, подготовленный Международным общественным объединением «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма», – при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Российского центра науки и культуры и собственно РЦНК города Минска.

Отметить знаковое событие вместе с представителями диаспоры пришли первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Юлия Евгеньевна Аряева, заместитель руководителя Россотрудничества Юлия Станиславовна Зайцева, сотрудник Россотрудничества Пугачев Александр Вячеславович, директор Республиканского центра национальных культур Ольга Витальевна Антоненко.

Культовый праздник Навруз, что в переводе с фарси означает «Новый день», возник еще до появления религиозных течений, – около 3 тысяч лет назад. Сравнительно недавно его стали отмечать как мусульманский праздник. Традиционно он отмечается в день весеннего равноденствия — 21 марта, знаменующего также начало нового года, – и длится несколько дней. Готовятся к празднованию тщательно, соблюдая обычаи и традиции тюркских и персоязычных народов.

В Минске татаро-башкирская диаспора подготовилась к встрече весны и нового года с особым настроем, чтобы каждый, пришедший в Центр, ощутил свою сопричастность к жизни братских народов России. Перед входом в актовый зал на огромном дегустационном столе куклы в национальных костюмах зовут гостей отведать и оценить вкус благоуханных национальных блюд. Как же велико их разнообразие, как и необычные и непонятные названия: перемячи (беляши), чак-чак, кыстыбый, эчпочмак!.. И ведь каждое из этих блюд имеет свои секреты: например, чак-чак символизирует гостеприимство, дружбу.

Стоит отметить, что благожелательная и непринужденная атмосфера, царившая на сцене, настраивает на тесный контакт с залом, на хорошее настроение. Поэтому зрители с интересом слушали простые и проникновенные слова о добре, весне, празднике, пришедшем из далекого Ирана, и распространившемся по всему миру, – из уст почетных гостей из России и руководителя РЦНК.

Концертная программа, в которой приняли участие фольклорный ансамбль «Ляйсэн» – участник международных фестивалей и всех фестивалей национальных культур в г. Гродно, его солисты и автор-исполнитель русских и татарских песен Ринад Хакимов, струнный квартет Белорусской академии музыки, порадовали зрителей живым звуком. Художественный руководитель Олег Рашков, безупречно владеющий всеми тонкостями звукоизвлечения из баяна национальных особенностей татарских и башкирских песен, вдохновенно аккомпанировал участницам ансамбля «Ляйсэн». Кроме татарских и башкирских песен, в программе прозвучали узбекские, русские и украинские песни. Задорные, веселые и проникновенные — в исполнении солисток ансамбля Эльвиры Левшевич и Гульсины Аброськиной, Венеры Исламовой и Венеры Махмутовой. Взрывом аплодисментов зрители проводили и молодую исполнительницу украинской народной песни «Ой так, такы так» Камиллу Суша.

Пожалуй, повествование о прошедшем празднике был бы неполным без упоминания о вкладе, привнесенном в праздник участницами ансамбля «Ляйсэн»: именно их золотыми руками приготовлены яства, которые с удовольствием были продегустированы гостями мероприятия.

В 2009 году, когда Навруз был внесен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал: «Я надеюсь, что по всему миру люди будут отмечать этот день. И пусть в период кризисов, потрясений и перемен, которые происходят, в частности, и в тех самых регионах, где возникла традиция отмечать этот праздник, дух Навруза восторжествует!».

И действительно, праздник дошел до многих уголков земли, достигнув Беларуси. Весны, плодородия и хлебного урожая, люди!

Марианна Лысенко