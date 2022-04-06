Две участницы получили титул победительницы на Республиканском конкурсе «Татар кызы – 2022» в Удмуртии

Финал регионального конкурса красоты и таланта «Татар кызы – 2022» прошел в Республиканском доме народного творчества. Впервые за 10 лет корону победительницы и главный приз – ювелирные изделия – получили сразу две участницы – Рузана Сайфутдинова и Луиза Галлямова.

«Конкурс проводится в течение десяти лет. Это говорит о многом, значит проект востребован среди татарской молодежи и у взрослого населения, значит, организаторы качественно выполняют свою работу и умеют вести за собой. «Татар кызы» – это уже состоявшийся, проверенный знак качества и его нужно сохранить, донести до будущего поколения», – отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

В юбилейном сезоне конкурса участвовали 8 девушек. Подготовка к мероприятию началась еще в декабре прошлого года. Участницы прошли разные мастер-классы. Потом они смогли проверить свои новые навыки во время профессиональной фотосессии, которая прошла в Национальной библиотеке Удмуртии. Также конкурсантки участвовали во флешмобе в соцсетях ко Дню родного языка – прочитали любимые произведения на татарском языке. Продемонстрировали свое мастерство в приготовлении национальных блюд и изготовлении тюбетейки, и встретились с известными татарскими деятелями, артистами.

«Приятно быть причастным к мероприятию в качестве члена жюри. Данный конкурс проводится уже 10 лет подряд, и радует, что культура татарского народа получает столь широкое распространение на территории Удмуртии. Лично я удивился, насколько местные ижевские девушки владеют татарским языком. Считаю, что большую роль в этом сыграло семейное воспитание. Ведь любовь к родному языку и культуре прививается с детства родителями. Надеюсь, что подобные проекты будут не только развиваться, но и расширятся в географическом пространстве. Хотелось бы, чтобы подобные татарские конкурсы появились и в других регионах нашей страны», подчеркнул председатель жюри, предприниматель Динар Минахметов.

Девочки предстали в разных образах на дефиле, исполнили лирический татарский танец, специально для номера выучили язык жестов, ответили на каверзные вопросы от жюри и показали творческие номера. Также зрителям запомнилось яркое выступление звезд татарской эстрады Ландыш Нигмаджановой и Мунира Рахмаева. Их выступление стало возможным, благодаря поддержке мецената Лилианы Шакировой.

Луиза Галлямова – особенная участница юбилейного конкурса – стала настоящим украшением мероприятия. Зрители и члены жюри отметили ее харизму, грациозность и умение вести себя на сцене. Жестовая песня, которую девушка исполнила, покорила зрителей искренностью, многие не смогли сдержать своих слез.

«Я много лет наблюдала за конкурсом, но сама никак не решалась участвовать. Мне было страшно, я не знала, как меня будут воспринимать остальные участницы и организаторы. Все мои опасения были напрасны, меня очень тепло приняли, поддерживали, я очень рада, что решилась и победила», – говорит одна из победительниц конкурса Луиза Галлямова.

Рузана Сайфутдинова также призналась, что давно мечтала участвовать в конкурсе и вдохновлялась другими участницами.

«В этом году я решилась, заполнила анкету. В ноябре меня пригласили на кастинг, где мы с девушками продемонстрировали свои умения и навыки владения татарским языком, что было одним из главных критериев отбора. В январе начались еженедельные репетиции, мы ставили татарский лирический танец, учили дефиле. Было очень много мастер-классов, фотосессий, благодаря которым, каждая из нас с каждым днём становилась увереннее и прекраснее! Между нами девочками не было конкуренции, мы, наоборот, все подружились», – рассказала одна из победительниц конкурса Рузана Сайфутдинова.

Также обе девушки завоевали «Приз зрительских симпатий». Как отметили организаторы конкурса, это тот редкий случай, когда мнение зрителей и жюри совпало полностью.

«Обеих девушек мы будем рады видеть на полуфинале Международном конкурсе «Татар кызы». Удмуртия всегда отличалась от других регионов своей креативностью, дальновидностью и многие стараются равняться именно на Ижевск. В этом году в конкурсе участвует особенная девочка. Смотришь на нее на сцене и даже не замечаешь, что она ничего не слышит. Она отлично держится и без проблем справляется со всеми задачами. Луиза не чувствует себя ограниченной, потому что использует все доступные ей возможности по максимуму. Этим примером организаторы раскрыли перед нами другие грани красоты татарской девушки и открыли новые возможности перед участницами. Вы молодцы!» – подчеркнула исполнительный директор Международного конкурса «Татар кызы», заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Гузалия Гиниятуллина.

Напомним, кастинг участниц состоялся в ноябре прошлого года в Доме Дружбы народов. Из 30 заявок для участия в юбилейном конкурсе «Татар кызы» жюри выбрало 12 девушек. По итогам всех этапов, в финальном шоу участвовали 8 девушек, каждая из них стала победительницей в отдельной номинации и получила многочисленные подарки от спонсоров и партнеров проекта.

Альбина Шайхутдинова