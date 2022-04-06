В редакции газеты «Казанские ведомости» состоится Круглый стол, посвященный 1100-летию принятия Ислама

6 апреля с.г. в 14.00 редакция газеты «Казанские ведомости» совместно с Комитетом по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ проводит Круглый стол, посвященный 1100-летию принятия предками татар Поволжья и Урала Ислама в Волжской Болгарии в качестве государственной религии (922-2022 гг.). Перед началом Круглого стола профессор А.А. Бурханов выступит с лекцией с показом презентацией фото-и видеосюжетов на тему «По пути Ахмеда ибн-Фадлана через 1000 лет (некоторые итоги экспедиции «Сафир» по реконструкции торговокараванных путей из Волжской Болгарии в страны мусульманского Востока». В ходе круглого стола будут обсуждены целый ряд вопросов историко-культурного характера:

Историко-политическая ситуация на Востоке и Евразии, историко-культурные связи и торгово-экономические связи тюрко-татарского мира и арабо-персидско-мусульманского Востока в период принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала и Волжской Болгарией. Дипломатическая и религиозно-культурная миссия посольства Багдадского халифата в Болгар иле (по Запискам Ахмеда ибн-Фадлана) и историческое значение принятия Ислама Волжской Болгарией в качестве государственной религии. Волжская Болгария и Мусульманский Восток периода принятия Ислама по данным археологии и памятникам культуры IX-XI вв. Воссоздание пути арабского посольства по данным записей Ахмеда ибн-Фадлана в XX-XXI вв. Значение празднования 1100-летия принятия Волжской Булгарией Ислама

для Татарстана, современной России и мира (содействовать сплочению мусульман Российской Федерации, показать тесную взаимосвязь интересов общества, государства и традиционных ценностей мусульманских народов страны, диалог между традиционными конфессиями России, созданию благоприятных условий для мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповедания).

Празднование предстоящего юбилея включает в себя множество масштабных мероприятий, в том числе и международных проектов, например: «Изге Болгар җыены», международный экономический форум KazanSummit 2022, Международный молодежный форум «Россия – Организация исламского сотрудничества». Как повлияло на их подготовку сегодняшняя ситуация в мире, связанная с санкциями многих стран в отношении России. Основные мероприятия предстоящего празднования 1100-летия принятия Волжской Булгарией Ислама. Проблемы и перспективы мусульманского религиозного образования в Республике Татарстан и других регионах Российской Федерации. Изучение истории принятия Ислама в Волжской Болгарии в учебных курсах школ и вузов РТ и РФ. Открытие и перспективы развития онлайн-медресе на татарском языке. Издание нового казанского Корана на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма», издание энциклопедического словаря «Ислам в Российской Федерации». Перспективы развития международных отношений Татарстана и РФ со странами тюрко-персидско-арабского, мусульманского Востока.

Работу круглого стола ведет главный редактор и координатор-проекта Венера Абдулловна Якупова.

В работе Круглого стола примут участие: Султан Шамси (Султан Саляхович) Шамсутдинов, писатель-историк, член Союза писателей РСФСР и ТАССР, автор книги – «Путешествие Ибн-Фадлана» – Казань, 1992 г.; Азат Марсович Ахунов, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ; Бурханов Альберт Ахметжанович, член Научного Совета по проблемам Социоестественной истории при Институте востоковедения РАН, заслуженный деятель науки РТ, организатор и участник-гид по Средней Азии Международных научных экспедиций ЮНЕСКО «Великий шелковый путь – путь диалога» (1989 и 1993 гг.) и «По объектам природы и истории Койтендага» (Юго-Восточный Туркменистан, 2012 г.), Всеросссийской историко-этнографической экспедиции по пути Ахмеда ибн-Фадлана «Сафир» (1989 г.); Миннегулов Хатыйп Юсупович, доктор филологический наук, профессор, почетный профессор К(П)ФУ; Сабиров Нияз Рустемович, кандидат исторических наук, имам-хатыйб Апанаевской мечети, руководитель культурно-просветительского центра «Иман»; Гайнутдинов Айдар Марсилович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ; Хасанова Минзифа Гильмиевна, краевед-исследователь, директор Шалинской СОШ Пестречинского района РТ заслуженный учитель РТ (с. Шали, РТ); Хамитов Валерий Измайлович, архитектор, заместитель председателя Совета ветеранов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ; Шамсутдинов Миннур Хамидович, краевед, директор Читинского СДК ЦКС Отдела культуры Пестречинского района РТ.

Начальник комитета по работе с татарскими краеведами

Исполкома ВКТ

профессор

Альберт Бурханов