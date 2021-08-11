Продолжается прием заявок на питчинг кинопроектов в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино

Заявки принимаются в категории «Игровое полнометражное кино», синопсисы/сценарии полнометражных игровых фильмов. Подача заявок и участие в питчинге бесплатное.

Публичная защита проектов состоится 8 сентября в Казанском государственном университете культуры. Заявки на участие могут подавать и кинематографисты других стран.

Размер вознаграждения победителю составляет 500 тысяч рублей.

В качестве приза – продюсирование проектов, поддержка в реализации кинопроектов, бесплатное предоставление или скидки на различного вида услуги в области кинематографа, ценные призы и другое.

Положение и заявка опубликованы на сайте kazan-mfmk.com

mincult.tatarstan.ru