ВИДЕО: Новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни татар Челябинской области

Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:
– Сегодня мы отправляемся в Кунашакский район. Вам предстоит окунуться в атмосферу детства. Вперед за новыми впечатлениями!
в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 11.08.2021 0 3
Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:
– Сегодня мы отправляемся в Кунашакский район. Вам предстоит окунуться в атмосферу детства. Вперед за новыми впечатлениями!
11.08.2021
11.08.2021