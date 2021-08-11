ВИДЕО: Новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни татар Челябинской области

Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:

– Сегодня мы отправляемся в Кунашакский район. Вам предстоит окунуться в атмосферу детства. Вперед за новыми впечатлениями!