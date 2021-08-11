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ВИДЕО: Новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни татар Челябинской области

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 11.08.2021 0 3

Для вас новый выпуск программы “Хәзинә” о самых важных и интересных событиях из жизни Конгресса татар Челябинской области:

– Сегодня мы отправляемся в Кунашакский район. Вам предстоит окунуться в атмосферу детства. Вперед за новыми впечатлениями!

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