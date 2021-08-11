Председатель Нацсовета отправляется с рабочей поездкой в Республику Бурятия

Сегодня, 11 августа, в Республику Бурятия отправляется заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

12 августа в г. Улан-Удэ состоится встреча Вице-премьера РТ с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Кроме того, в школе танца «Байкал-Идель» запланирована презентация татарских национальных костюмов, пошитых в Казани при содействии ВКТ. Во вторую половину дня председатель Нацсовета посетит с. Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии. Здесь состоится обсуждение вопросов строительства татарского музея-усадьбы «Алмагачлар ата».