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Председатель Нацсовета отправляется с рабочей поездкой в Республику Бурятия

Председатель Нацсовета отправляется с рабочей поездкой в Республику Бурятия

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 11.08.2021 0 6

Сегодня, 11 августа, в Республику Бурятия отправляется заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

12 августа в г. Улан-Удэ состоится встреча Вице-премьера РТ с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Кроме того, в школе танца «Байкал-Идель» запланирована презентация татарских национальных костюмов, пошитых в Казани при содействии ВКТ. Во вторую половину дня председатель Нацсовета посетит с. Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии. Здесь состоится обсуждение вопросов строительства татарского музея-усадьбы «Алмагачлар ата».

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