Для кукморских имамов провели викторину по татарскому языку

10 августа в мечети села Туишево Кукморского района в рамках Года родных языков и народного единства прошла районная викторина под названием “Дин – телне, тел – динне саклый” («Религия бережет родной язык, а родной язык — религию»). Викторина была организована для имам-хатыйбов мечетей Кукморского района с целью сохранения татарско-мусульманских традиций, воспитания национального самосознания, развития татароязычной среды, изучения наследия татарских богословов XIX-XX веков, оставивших труды по татарскому языкознанию и пр.

В ходе мероприятия имам-мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев, казый северного региона Татарстана Исмагил хазрат Фаляхиев сделали наставления хазратам о важности сохранения родного языка и религиозных обычаев.

По результатам викторины победителями стали имам-хатыйб села Большой Сардек Рифат хазрат Ибрагимов, имам-хатыйб села Кукшель Рамиль хазрат Садыйков, имам-хатыйб села Каенлык Накип хазрат Халитов, имам-хатыйб села Мамашир Вагиз хазрат Нигматуллин, второй имам села Олуяз Ильназ хазрат Ибрагимов. Всем им вручены дипломы и подарки.

dumrt.ru