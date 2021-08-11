Ильдар Сагдатшин: «Наши проекты помогут облегчить труд преподавателю»

В преддверии нового учебного года мы побеседовали с генеральным директором Татарского книжного издательства, членом Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Ильдаром Сагдатшиным о важном направлении издательства – издании учебной литературы.

– Татарское книжное издательство является единственным государственным предприятием в РТ, специализирующимся на издании учебников и учебно-методических пособий (аккредитация Министерства просвещения РФ) – что бы Вы выделили главного в этой деятельности?

– Эта деятельность является важным направлением в работе коллектива издательства, я бы выделил формулу успеха этого направления –

большая ответственность и в то же время титанический труд, умноженные на терпение и даже самоотверженность. Судите сами, над созданием учебников кропотливо трудятся авторы учебников, творческие редакторы совместно с коллективом учёных-филологов, профессиональных переводчиков, корректоров, квалифицированных верстальщиков, художников и технических работников. Помимо этого, другими специалистами ведётся работа над созданием электронного контента учебника с внедрением современных технологий. При этом колоссальная работа ведётся в процессе по вхождению в федеральный перечень учебников совместно с Министерством образования и науки РТ. Следует отметить, что учебники Таткнигоиздата среди региональных и национальных издательств одними из первых были включены в федеральный перечень учебников.

– По учебникам Татарского книжного издательства обучилось не одно поколение учеников. Что изменилось за это время?

– Если говорить про процесс разработки учебников, то эта работа практически не поменялась. Изменился сам ученик, а также условия обучения – и здесь мы не можем оставаться в стороне. На сегодня мы предлагаем помимо печатных учебников электронные интерактивные учебные издания, благодаря чему обучающий процесс можно превратить из банального «выучи параграф» в увлекательный формат для ученика не только на занятиях, но и в домашней обстановке. К примеру, материал можно прослушать, закрепить знания, пройдя тестовые задания. Такие учебники доступны на нашем сайте абсолютно бесплатно. И, кстати, в прошлом году, когда было организовано онлайн-обучение, востребованность таких учебников на нашем сайте выросла в разы. Мы получили много положительных отзывов от преподавателей и родителей об удобстве использования таких учебников. Хотя я убеждён, что печатные учебники, как вечная классика, будут востребованы всегда. Помимо этого, на сайте www.tatkniga.ru имеется раздел, где размещены аудиокниги, представленные здесь бесплатно, – они также могут использоваться преподавателями в процессе изучения художественной литературы, татарского языка, чтения лекций гуманитарной направленности. Многие представленные произведения входят в школьную программу. Каждое произведение озвучено известными артистами и дикторами Татарстана, некоторые озвучены любимыми многими авторами, например, сказки Рабита Батуллы звучат в его исполнении. В наших планах – создание всех аудиоверсий произведений, входящих в список по школьной программе. Кстати, известная интернет-площадка ЛитРес проявила интерес к этим аудиокнигам, и теперь их можно прослушать и на данном ресурсе также бесплатно.

– Учебники по каким дисциплинам вы предлагаете сегодня?

– Таткнигоиздат приступил к реализации масштабного проекта, не имеющего аналогов в РФ, – подготовке УМК по федеральным переводным учебным дисциплинам (это учебники по таким предметам, как окружающий мир, математика, алгебра, геометрия) с целью их включения в федеральный перечень учебников в переводной (татарской) версии. В прошлом году мы подготовили 38 УМК. В настоящее время данная работа продолжается, и в планах издательства – подготовка ещё 41 УМК по истории, географии, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и технологии для дальнейшего их включения в ФПУ.

Исторически сложилось, что знаменитая «Алифба» известных авторов Р.Валитовой и С.Вагизова, издаваемая в Татарском книжном издательстве, –

это самая первая книга первоклассника, по которой он учится читать и писать. И по сей день мы ведём работу над этим изданием, бережно сохраняя традиции и в то же время внедряя новые форматы подачи информации. «Алифба» переиздавалась более 40 раз.

Также хотелось бы отметить ещё одно немаловажное направление, которое реализуется при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Сейчас издательство ведёт работу по выпуску картонных книг со звуковым модулем для младшего дошкольного возраста, полный тираж которых будет распределён по дошкольным учреждениям РТ. Через такие книги дети начинают познавать мир, учатся фокусировать взгляд, проявляют интерес к деталям, они помогут организовать обучающий процесс в игровой форме. Полиграфическая продукция этой серии станет отличным подспорьем для работников ДОУ в обучении детей чтению, произношению слов, развитию воображения, мелкой моторике, вниманию и музыкальному слуху. Сегодня издательство продолжает работу по созданию электронных книг, которые наиболее востребованы среди широкой читательской аудитории и используются в школьной программе, а также в программе вузов в изучении татарской литературы.

– На что вы обращаете внимание при привлечении специалистов к работе над изданием учебной литературы?

– Безусловно, прежде всего, на профессионализм сотрудника – и это лишь один из пунктов. Здесь, как в любом важном деле, мелочей не бывает, и каждый этап этой работы напрямую зависит от мастерства специалиста, который владеет высоким уровнем образования, внушительным багажом знаний, опыта и таланта. Всё это играет большую роль в достижении высокого качества издаваемой учебной литературы. Вы можете представить, каким уровнем профессионализма нужно обладать, к примеру, переводчику для того, чтобы переводы максимально соответствовали оригиналу издания. Данная работа строго контролируется, и перед изданием каждый учебник проходит как минимум три экспертизы Министерства образования и науки РТ.

– В заключение Ваши пожелания нашим читателям.

– Зная, что читательская аудитория вашего журнала в основном преподаватели, то, прежде всего, в преддверии нового учебного года я желаю всем набраться за лето сил и сполна отдохнуть для дальнейшей плодотворной деятельности. Я окончил не городскую, а сельскую школу в Актанышском районе, а потому не понаслышке знаю, что городского и сельского преподавателя объединяет одна из особенностей – желание дать ученику качественное образование. Уверен, что учебные издания Татарского книжного издательства, а также другие наши проекты, будь то печатные, электронные или аудио, помогут облегчить труд преподавателю, а ученику с лёгкостью усвоить учебный материал.

Венера ШАМСУТДИНОВА

Фотографии из архива автора