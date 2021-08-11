На площадке «100% Татарстан» пройдет международный онлайн-форум «Наука. Образование. Рынок труда»

С 12 по 14 августа на виртуальной площадке интеллектуального делового пространства «100% Татарстан» пройдет международный онлайн-форум «Наука. Образование. Рынок труда». Мероприятие будет посвящено системе образования и трудовым ресурсам в РТ.

За три дня выступят более 100 спикеров: лекции, презентации, мастер-классы, дебаты и обмен мнениями среди профессионалов в области просвещения со всего мира. Это единственная отраслевая платформа, где население может напрямую коммуницировать с экспертами и правительством по вопросам образования. Виртуальная площадка будет разделена на 4 сцены: каждая из них посвящена определенной ступени обучения и карьеры.

Полезный для себя контент найдут как педагоги, так и будущие студенты, выпускники вузов и старшее поколение. Отдельный день будет посвящен поддержке родителей современных дошкольников и школьников: лучшие педагоги страны поделятся своим опытом и знаниями относительно воспитания и развития детей.

Кульминацией онлайн-мероприятия станет Пленарная дискуссия «Жизнь — лучший учитель« по итогам мероприятия. На онлайн-форуме предусмотрено 2 формата участия. Если вы просто хотите посмотреть трансляции – то просто подключайтесь к эфирам на сайте 100tatarstan.com

Если же вы хотите участвовать в розыгрыше ценных призов – нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Также во время онлайн-форума любой участник со всего мира может задать вопросы спикерам и оперативно получить ответы в режиме реального времени.

Деловая программа будет доступна также на английском и татарском языках.

rt-online.ru