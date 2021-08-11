Туймазинский театр готовит спектакль к 100-летию со дня рождения выдающегося драматурга Нажиба Асанбаева

7 ноября 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя Башкортостана, поэта, драматурга Нажиба Асанбаева (Николая Васильевича Асанбаева). Нажиб Асанбаев – видный драматург современности, поднявший авторитет башкирского театрального искусства не только в Башкортостане и России, но и на мировом уровне. Из-под пера Нажиба Асанбаева вышли произведения, вошедшие в золотой фонд башкирской литературы и театра. В их числе такие популярные в театральной среде произведения, как «Райса», «Файзи», «Смелые люди», «Помолвка», «Золотая колыбель», «Счастье, упавшее с неба», «Зайтунгуль», «Белая сирень», «Дом с невестой», «Влюблённая девушка», «Жизнь прожита не зря», «Израненная судьба» и другие.

В Туймазинском театре с огромным успехом шли спектакли по пьесе Н.Асанбаева «Райса+Файзи», «Счастье, упавшее с неба». В настоящее время коллектив театра работает над выпуском спектакля «Родник». Постановка приурочена к 100-летию со дня рождения выдающегося драматурга Нажиба Асанбаева.