Прошла дискуссионная площадка “Здоровая пища – здоровая нация”

Сегодня, в здании Министерства культуры Республики Татарстан, в рамках IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл, начала свою работу дискуссионная площадка “Здоровая пища – здоровая нация”.

Модераторы дискуссионной площадки – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленар Гарипов и руководитель республиканской общественной организации татарских женщин Кадрия Идрисова.

Ленар Гарипов поприветствовал участников данной дискуссионной площадки и выступил с докладом на тему “Качественные продукты, производящиеся в Республике Татарстан”. “Только у здорового народа есть будущее. На сегодняшний день в Республике Татарстан производится достаточное количество натуральной, вкусной и полезной продукции,” – отметил он. Также заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан рассказал об экспорте татарстанской продукции в регионы России и другие страны.

Также на заседании секции выступили делегаты из Тюменской, Оренбургской области, из Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Республики Марий Эл, и других регионов.

Руководитель республиканской общественной организации татарских женщин Кадрия Идрисова рассказала о ее проекте “Тәрбия баскычлары” (“Ступени воспитания”). Содержание фильма на диске посвящено воспитанию детей в соответствии с национальными традициями.

Участники дискуссионной площадки обсудили способы ведения предпринимательской деятельности, вопросы сотрудничества и поставки продуктов.