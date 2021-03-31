tatruen
Главная / Новости / Татары Афганистана могут официально указать свою национальность в паспорте
Татары Афганистана могут официально указать свою национальность в паспорте

Татары Афганистана могут официально указать свою национальность в паспорте

в Новости, Слайдер, Главные новости, 31.03.2021 0 18

Теперь в документе появилась графа “татарин”. До этого такой возможности не было. Татары, проживающие в Афганистане, не могли указать свою национальность в паспорте. Наконец, вопрос был решен положительно.

Татары Афганистана заинтересованы в укреплении связей с Татарстаном. Так, путем видеосвязи был проведен целый ряд встреч с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем Национального совета Василем Шайхразиевым. В них также принимали участие татарские предприниматели, религиозные деятели, депутаты, молодежь из разных провинций Исламской республики.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.