Татары Афганистана могут официально указать свою национальность в паспорте

Теперь в документе появилась графа “татарин”. До этого такой возможности не было. Татары, проживающие в Афганистане, не могли указать свою национальность в паспорте. Наконец, вопрос был решен положительно.

Татары Афганистана заинтересованы в укреплении связей с Татарстаном. Так, путем видеосвязи был проведен целый ряд встреч с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем Национального совета Василем Шайхразиевым. В них также принимали участие татарские предприниматели, религиозные деятели, депутаты, молодежь из разных провинций Исламской республики.