Ришат Хабипов: Оказана поддержка малым формам хозяйствования в объеме 3,2 млрд.рублей

Сегодня в Казани стартовал IX Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. После официального открытия делегаты приняли участие в дискуссионной площадке «Технологии переработки сельскохозяйственной продукции (малая механизация)» в Минсельхозпроде РТ.

Модераторами мероприятия стали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов и председатель Ассоциации татарских сел России Фанир Галимов.

На дискуссионной площадке выступили председатель сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива (СПССПК) «АгроЛидер» (Республика Татарстан, с.Муслюмово) Ирек Хамадишин, глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Зарипов Р.А. (Республика Башкортостан, Бураевский р-он) Рамиль Зарипов, глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) (Пермский край, Бардымский район, с.Барда) Альфиз Балтаев, управляющий агрофирмы ООО «Дворянская» Радищевского района Ульяновской области Камиль Бирюков (Радищевский район, Ульяновская область), руководитель ИП «Турушев» (Тюменская обл., Вагайский район) Ильшат Турушев, руководитель Службы агросопровождения по Республике Татарстан группы компаний «Бионоватик» («Bionovatik») Рашит Хуснутдинов.

В ходе мероприятия заместитель министра подчеркнул, что в 2020 году оказана поддержка малым формам хозяйствования на селах РТ по 25 направлениям в объеме 3,2 млрд.рублей. Он также ознакомил участников с деятельностью КФХ, успешно работающих в Высокогорском, Кукморском, Нурлатском, Лениногорском, Тюлячинском районах. В целом выступившие на дискуссионной площадке рассказали о темах сельского хозяйства (животноводства), переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Председатель кооператива «АгроЛидер», лауреат конкурса «Вкусы России» Ирек Хамадишин рассказал, что в Муслюмово более 30 предпринимателей, работающих в птицеводческой отрасли, и в 2020 году район произвел 3355 тонн мяса птицы.

Предприниматель из Ульяновской области Камиль Бирюков на примере своей агрофирмы остановился на таких вопросах, как отсутствие хозяйств по глубокой переработке зерна, нехватка отечественного удобрения (как отметил докладчик, более 80 процентов использованного удобрения завозится из-за рубежа), нехватка хороших специалистов.

Важные замечания, прозвучавшие на заседании, будут включены в общую резолюцию и озвучены 2 апреля на пленарном заседании с участием Президента Татарстана.