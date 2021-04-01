Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Тукай иле»

В связи с большим количеством заявок из регионов оргкомитет принял решение расширить географию участников и продлить прием материалов до 8 апреля 2021 года включительно.

Проект проводится в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135–летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Напомним, что работы принимаются на татарском языке по следующим номинациям:

чтение стихотворений Г. Тукая (видеоролик, наизусть);

исполнение песни на слова поэта (видеоролик, наизусть);

авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Г. Тукая (видеоролик с чтением наизусть или текст);

произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности поэта;

коллективное театрализованное представление по произведению Г. Тукая.

Материалы с ЗАЯВКОЙ необходимо направить на электронный адрес: [email protected]

Требования: качественная цветная фотография до 5 Мб. Для видеороликов: горизонтальная съемка в помещении без посторонних звуков.

В каждой номинации, кроме пятого пункта, оценка будет проводиться по двум возрастным группам:

– до 17 лет включительно;

– от 18 лет и старше.

Также предлагается разместить работы в социальной сети Инстаграм с хэштэгом #ТукайИле135 и отметить страницу Полпредства Татарстана @polpredstvo_tatarstana_moskva.

Награждение победителей пройдет 26 апреля в 16.00 на гала-концерте, посвященном 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая в Татарском культурном центре Москвы.

Лучшие работы опубликуем на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях.

tatmsk.tatarstan.ru