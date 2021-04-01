Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Тукай иле»

В связи с большим количеством заявок из регионов оргкомитет принял решение расширить географию участников и продлить прием материалов до 8 апреля 2021 года включительно.
Проект проводится в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135–летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Напомним, что работы принимаются на татарском языке по следующим номинациям:
- чтение стихотворений Г. Тукая (видеоролик, наизусть);
- исполнение песни на слова поэта (видеоролик, наизусть);
- авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Г. Тукая (видеоролик с чтением наизусть или текст);
- произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности поэта;
- коллективное театрализованное представление по произведению Г. Тукая.
Материалы с ЗАЯВКОЙ необходимо направить на электронный адрес: [email protected]
Требования: качественная цветная фотография до 5 Мб. Для видеороликов: горизонтальная съемка в помещении без посторонних звуков.
В каждой номинации, кроме пятого пункта, оценка будет проводиться по двум возрастным группам:
– до 17 лет включительно;
– от 18 лет и старше.
Также предлагается разместить работы в социальной сети Инстаграм с хэштэгом #ТукайИле135 и отметить страницу Полпредства Татарстана @polpredstvo_tatarstana_moskva.
Награждение победителей пройдет 26 апреля в 16.00 на гала-концерте, посвященном 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая в Татарском культурном центре Москвы.
Лучшие работы опубликуем на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях.