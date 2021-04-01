Завершились зональные этапы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Зеленодольске состоялся заключительный зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», который проходит в республике под патронажем Президента Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

«”Созвездие Йолдызлык» — это огромная творческая семья. В этом году мы пригласили наших московских суперэкспертов и на зональные этапы, хотя раньше приглашали только на финалы. Потому что наши дети этого достойны. Дети «Созвездия» действительно отличаются. Когда они выходят на сцену, в них загорается свет — феномен, которого я нигде не видел», — заметил Туманов.

В этом году к жюри фестиваля, которое возглавляет народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина, присоединились чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян; заместитель заведующего кафедрой народного танца Московского государственного института культуры Евгений Кузнецов; заслуженный артист РТ, обладатель Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», приглашенный солист La Scala и Большого театра Рузиль Гатин и другие деятели культуры.

На десяти зональных этапах, которые прошли в Казани, Бавлах, Заинске, Актаныше, Набережных Челнах, Черемшане, Высокой Горе, Рыбной Слободе, Апастове и Зеленодольске, дети продемонстрировали свое мастерство в семи номинациях. На сцене они раскрыли свои таланты в вокале и хореографии, а также в сочинении музыки и текстов песен, видеорежиссуре.

Многие из членов жюри давали бесплатные мастер-классы для конкурсантов и принимали участие в круглых столах, где для педагогов анализировали выступления их подопечных.

Суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в казанском КСК «УНИКС» пройдет с 17 по 22 апреля. Кульминационными аккордами культурного форума станут два традиционных гала-концерта, на которых станут известны имена обладателей Гран-при.

tatar-inform.ru