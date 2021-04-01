Нижнекамске завершился отборочный тур конкурса «Читай стихи Тукая наизусть»

В Центральной библиотеке Нижнекамска прошел отборочный тур муниципального конкурса мастеров художественного слова «Читай стихи Тукая наизусть», посвященного 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и Году родных языков и народного единства.

В отборочном туре выступление чтецов жюри оценивали по видео. Участники исполнили произведения Габдуллы Тукая и стихи, посвященные поэту и его творчеству на татарском и русском языках. Мастерство чтецов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: замдиректора по работе с детьми ЦБС Римма Хасанова, поэтесса и редактор официального сайта НМР (на тат.языке) Гуляндам Галиева, главный методист ЦБС Лейсан Петрова, артисты театров и педагоги учебных учреждений.

В ходе отборочного тура были выявлены лучшие в каждой возрастной группе. В финал вышли 46 человек. Он пройдет 12 апреля и определит победителей в каждой возрастной группе. Начало в 10:00.

e-nkama.ru