Делегаты IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл отправились в Тукаевский муниципальный район

Программа второго дня IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл состоит из поездки делегатов в Тукаевский муниципальный район РТ.

Ранним утром предприниматели отправились в путь. Здесь их ожидает посещение Семенного завода в с. Новотроицкое, животноводческого комплекса и нового доильного зала ООО «СХП им. Сайдашева» в Староабдуловском СП, осмотр МБУК «Музей боевой славы «Гиндукуш». В деревне Ст.Ерыклы состоится осмотр цеха по сортировке и упаковке овощей в фермерском хозяйстве «Минеханов». Также программа включает в себя посещение фермерского хозяйства «Миннехузина М.Н.» (птицеводство, мясное и молочное производство КРС, овцеводство и т.д.).

На вторую половину дня запланировано пленарное заседание, которое пройдет в стенах Набережночелнинского ДК “Энергетик”.