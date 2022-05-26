Прошла церемония открытия меморального комплекса Ризаэтдина Фахретдина

Сегодня, в 25 день месяца шаваль (26 мая), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершает рабочую поездку в Уфу. В столицу Республики Башкорторстан он прибыл для участия в церемонии открытия меморального комплекса Ризаэтдина Фахретдина на мусульманском кладбище. В памятном событии приняли участие также Верховный муфтий, глава ЦДУМ Талгат хазрат Таджутдин, председатель совета махалли уфимской мечети “Ихлас” Мухаммат хазрат Галлямов, имам-хатыйб мечети “Ихлас”, руководитель представительства ВКТ в Башкортостане Альфред хазрат Давлетшин и другие хазраты, ученые, историки, журналисты, родственники богослова. Открытие меморального комплекса Ризаэтдина хазрата было приурочено 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.

Церемония прошла под председательством Талгата хазрата Таджутдина. Открыв мероприятие и поприветствовав его участников, он передал слово муфтию Камилю хазрату Самигуллину для чтения Куръана, а затем сам совершил молитву памяти богослова Ризы казыя. Далее Талгат хазрат и Камиль хазрат выступили с вагазами, а ученые, исследующие жизнь, деятельность и творчество выдающегося татарского богослова рассказали о его духовном наследии. Все участники мероприятия подчеркнули важность возведения мемориального комплекса и высоко оценили старания тех, кто приложил усилия для его строительства. В ходе работы был обновлен могильный камень Ризы Фахретдина, выложена брусчатка на ведущей к нему аллее, установлены наружные вывески-указатели.

ДУМ РТ так же осуществляет работу по сохранению духовного наследия Ризаэтдина Фахретдина в рамках изучения татарского богословского наследия. Так, с 2013 года по инициативе ДУМ РТ в стенах ИД “Хузур” возобновилось издание журнала “Шура”, первым главным редактором которого был Риза казый. Ежеквартальник является на сегодняшний день одним из самых востребованных изданий среди мусульманских религиозных деятелей Татарстана, а также ряда других регионов. В нем публикуются тексты проповедей, поднимаются богословские темы, выходят научные статьи, очерки о выдающихся татарских мусульманских ученых. Кроме того, в ИД “Хузур” издаются труды Р.Фахретдина.

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