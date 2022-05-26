30 мая в Казани, в Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева состоится авторский концерт Рашида Калимуллина «Скучая по Казани».

В концерте, в исполнении Оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной под руководством Анны Гулишамбаровой, прозвучат симфонические произведения: «Симфонические фрески», «Симфонические танцы», Симфоническая картина «Звуки леса», концерт для скрипки с оркестром, солист – Станислав Малышев (Москва), концерт для саксофона с оркестром, солистка – Мария Шумарина. Мелодичные и проникновенные, полюбившиеся всем песни исполнят Эльза Исламова и Айдар Сулейманов. В исполнении Камерного хора Татарстана под руководством Миляуши Таминдаровой прозвучит Вокально-симфоническая поэма «Казанны сагыну» – «Скучая по Казани». Ведет концерт Самира Латып (Москва).

В программе концерта прозвучат произведения, написанные Рашидом Калимуллиным с глубокой и нежной любовью к народу, к родному городу:

«Я очень люблю Казань ранним утром, когда только-только светает. В этот момент сразу целым многоголосым оркестром начинают петь птицы, каждая на свой лад, солнечный свет набирает силу, и воздух, словно переливается и звенит. И в эти моменты мне кажется, я вижу картины прошлого… Но главная идея, которую я хотел бы донести до зрителя, – любовь к моему народу. Наш народ перенес много тягот и бед, перенес годы лишений и времена взлета, энергичного подъема, времена надежд. Я верю, вы все это услышите в моей музыке и поймете то, чего не передать словами».

Рашид Калимуллин – один из ведущих современных композиторов России, лауреат международных конкурсов, лауреат премии им.Д.Шостаковича, музыкант, Народный артист Российской Федерации и Республики Татарстан, сочинения которого с успехом звучат во многих странах Европы, в США, Китае, Гонконге и Японии, он является председателем Союза композиторов Республики Татарстан, председателем правления Союза композиторов России.

Начало концерта в 18 30.

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