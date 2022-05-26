В Национальной библиотеке РТ откроется выставка «Книга книг»

27 мая, в 13:30 часов в Национальной библиотеке РТ состоится открытие выставки «Книга книг», посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

На выставке представлены уникальные мусхафы Куръана из фонда редких книг и рукописей Национальной библиотеки РТ и работы современных художников. Здесь посетители узнают, что означает в исламе «Книга», о традициях передачи куръанического текста, многообразии татарской рукописной и печатной книжной культуры, о том, где был издан первый печатный Куръан, о роли татар в издании Куръана на разных языках мира и с разнообразием тафсиров.

В тексте Священного Слова искали смыслы для творческого вдохновения и самовыражения многие поколения художников. На выставке будут представлены работы молодых авторов, чья стилистика штриха завораживает и привносит дух мусульманского мира в окружающую реальность, будь то улица шумного мегаполиса или же современный читальный зал библиотеки.

В рамках события также пройдет открытая дискуссия на тему «Современные тенденции в издании Куръана». Заявленные участники: Мухаметшин Рафик – Заместитель муфтия по образованию РТ, ректор Российского исламского института, доктор политических наук, профессор; Бустанов Альфрид – заместитель директора Института истории имени Ш.Марджани, профессор Амстердамского университета; Беляев Рамиль – имам мусульманской общины Финляндии, доктор философских наук; Зиганшин Ильяс хазрат – ректор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама; Ахметгалеев Дамир – переписчик рукописных вариантов Куръана, реставратор, сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника; Ахмад Абу Яхья Аль-Ханафи – специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, преподаватель Казанского исламского университета; Хадиев Ирек – заместитель директора по научной работе Национальной библиотеки РТ, модератор.

Событие пройдет в выставочном зале Национальной библиотеки РТ по адресу ул. Пушкина, 86.

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