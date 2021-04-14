С успехом прошли гастроли Государственного ансамбля песни и танца Татарстана в городах Пермского края и Свердловской области. «Большие гастроли» под эгидой «Росконцерта» стали возможны благодаря федеральному проекту «Мы – Россия», который стартовал по инициативе Министерства культуры РФ в феврале прошлого года. Татарстанский коллектив выступил в Перми, Лысьве и с. Барда Пермского края, а также в городе Михайловске Свердловской области.

Госансамбль представил широкой публике программу «Мирас», основу которой составляют концертные номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни, а также новые вокально-хореографические композиции. Зрители были покорены задушевным звучанием татарских народных песен и мелодий и сочными жанровыми картинками, окрашенными лирикой и мягким юмором. «Гастроли ансамбля прошли успешно, и, конечно, главным индикатором этого являются наши зрители. Где бы мы ни выступали, артисты видели неподдельный интерес публики к творчеству татарстанского коллектива.

Зрители соскучились по живому общению, положительным эмоциям, красивым национальным песням и танцам. Это дорогого стоит», – рассказал директор Госансамбля песни и танца РТ Юрий Жуков. Он отметил, что в связи с пандемией организовывать такие масштабные гастроли непросто и поблагодарил Министерства культуры России и Татарстана за поддержку таких важных для творческих коллективов проектов. В течение нынешнего года Госансамбль планирует выступить также в городах Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Башкортостан.

rt-online.ru