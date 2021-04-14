Подготовку к празднику Сабантуй-2021 обсудили в Доме дружбы Ленинградской области

Сегодня, в ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» состоялось совещание по вопросу подготовки и проведению праздника «Сабантуй-2021» под руководством председателя Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак.

В совещании приняли участие председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге Олег Капитанов, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, представители комитетов и подведомственных организаций.

На повестке дня стояли вопросы организации работ по подготовке инфраструктуры для проведения праздника, организации обеспечении волонтерского движения, организация проведения спортивных состязаний, организация рекламной компании и т.д.

Кроме того, участники совещания утвердили межведомственный план по подготовке и проведению праздника «Сабантуй-2021 в Ленинградской области». В этом году датой проведения праздника определено 26 июня.

История праздника Сабантуй в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывает уже более 100 лет. Впервые в Санкт-Петербурге городской Сабантуй был проведен в 1913 году в Юсуповском саду. Начиная с 1956 года и по сей день, Сабантуй проводится во Всеволожском районе в районе деревни Энколово.

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