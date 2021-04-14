В Набережных Челнах открылась выставка «Иман нуры», которую ее автор, известная художница Чулпан Шарифуллина, посвятила Священному месяцу Рамадан.

Чулпан Шарифуллина неоднократно выставляла свои работы в Картинной галерее Челнов, ее шамаили и живопись, утверждают знатоки, отличаются от работ других авторов воздушностью, невесомостью, погружением в тонкие духовные материи.

Сама мастер неоднократно подчеркивала, что шамаили можно писать, только имея бога в душе. «Меня в полотнах в первую очередь привлекают тексты. Художественно подчеркнуть мудрость, вложенную в цитату, — нелегкое дело. Требует большой внутренней работы», — отмечает художница.

Выставка будет открыта до 10 мая.

Эльвира Мухаметдинова

tatar-inform.ru