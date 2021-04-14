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Прошла презентация книги Шамиля Галимова «Татарские села Самарского края»

Прошла презентация книги Шамиля Галимова «Татарские села Самарского края»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.04.2021 0 4

10 апреля в селе Татарский Байтуган,  в Доме-музее Вагизова С. Г.,  прошла презентация книги Шамиля Галимова «Татарские села Самарского края».

В музее собрались бывшие жители исчезнувшего поселка Алтын Тау (Золотая Гора). В этом поселке, расположенном в живописном месте у подножия горы,  прошло детство гостей музея. Прошлись по улице родного и очень дорогого поселка. В этом году исполняется 100 лет со дня образования поселка Алтын Тау.

К сожалению, поселок давно исчез, жители разъехались по соседним селам, многие живут в селе Татарский Байтуган.

За чашкой душистого чая жители вспоминали свое детство, проведенное в одном из самых красивых уголков Камышлинского района.

Нурания Абзалова

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