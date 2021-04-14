15 апреля 2021 года, в День памяти Тукая, в 12.30 в выставочном зале Литературного музея Габдуллы Тукая открывается выставка работ молодых художников Татарстана «Тукай – модно!», посвященных жизни и творчеству великого поэта.

Выставка приурочена к 135-летию со Дня рождения Габдуллы Тукая, 35‑летию открытия Литературного музея Габдуллы Тукая, Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Выставочный зал Литературного музея Габдуллы Тукая – площадка, где регулярно проходят художественные выставки татарстанских и российских мастеров живописи, в том числе тематические и персональные. В этот раз эстафету маститых художников – Виктора Аршинова, Озада Хабибуллина, Михаила Кузнецова и Александры Семеновой – подхватывают молодые мастера кисти, которые в своих работах обращаются к мотивам жизни и творчества знаменитого Тукая. Художники, чье творчество рождалось в 21 веке, актуализируют произведения Тукая через художественные образы, подчеркивают его современность.

Посетители увидят удивительные картины, напоминающие традиционные шамаили, и портреты, выполненные в технике коллажа, работы, навеянные философией современной молодежи и многое другое. После открытия выставки, в 13.30, состоится экскурсия о мемориальных экспонатах Тукая «А реликвиях – душа Тукая», а в 14.30 врач, кандидат медицинских наук Марина Подольская прочитает лекцию «Врач Клячкин в судьбе Тукая».

Литературный музей Габдуллы Тукая: +7(843) 590-86-67

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