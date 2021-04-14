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В Самаре пройдет семейный конкурс «Супер-невестка губернии»

В Самаре пройдет семейный конкурс «Супер-невестка губернии»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.04.2021 0 3

В Самаре пройдет межнациональный семейный конкурс «Супер-невестка Самарской губернии». Учредитель конкурса – Самарская региональная общественная организация «Национально-культурная автономия казахов «Ак жол» (Светлый путь) при поддержке Департамента общественных и внешних связей аппарата Администрации городского округа Самара и ГКУ СО «Дом дружбы народов».

К участию в конкурсе приглашаются по одной представительнице женского пола  от каждой национальности в возрасте от 23 до 35 лет. Представительницей татарского народа на конкурсе выступит Тагирова Диана Радиковна, член Совета СОТО «Туган тел» (Родной язык).

 

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