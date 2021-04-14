Врио Губернатора Ульяновской области поздравил мусульманскую умму региона с началом священного месяца Рамадан

13 апреля Алексей Русских встретился с муфтием – Председателем регионального духовного управления мусульман Ульяновской области Ильдаром хаджи Сафиуллиным.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов по взаимодействию, в том числе в сфере духовно-нравственного просвещения граждан.

«Вековые традиции Рамадана – неотъемлемая часть духовного и культурного богатства, которым по праву гордится многонациональная Симбирская-Ульяновская земля. Дни поста напоминают о необходимости быть милосердными и терпимыми, совершать благие дела, заботиться о ближних. Именно эти принципы объединяют нас, делают добрее, способствуют сохранению мира и согласия в нашем многонациональном обществе. Выражаю свою глубочайшую личную признательность всем, кто искренне занимается благотворительностью и волонтерской деятельностью. Всем, кто помогает слабым и нуждающимся, кто поддерживает не только своих земляков, знакомых, но и протягивает руку помощи абсолютно незнакомым людям», – сказал Алексей Русских.

Муфтий Ильдар хаджи Сафиуллин выразил признательность врио главы региона за внимание к вопросам конфессий и национальных объединений, действующих на территории Ульяновской области, а также отметил, что дальнейшее взаимодействие позволит укрепить мир и согласие на многонациональной Ульяновской земле.

ulgov.ru