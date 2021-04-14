Ансамбль «Шаян» из Татарстана представил в Москве юбилейную концертную программу

10 апреля в Татарском культурном центре состоялся концерт заслуженного коллектива народного творчества России «Шаян», приуроченный к 45-летию образования ансамбля.

Танцевальный коллектив из Менделеевска существует с 1976 года. С тех пор им руководит заслуженный работник культуры РТ, лауреат премии РФ «Душа России 2011», а также всероссийских и международных конкурсов Накия Насифуллина.

В этот вечер гости из Республики Татарстан представили зрителям насыщенную программу: 11 танцев различных народов Поволжья, а также танцевально-хореографические композиции на популярные татарские песни. Гости вечера окунулись в необыкновенный и удивительный мир народной хореографии.

Несколько эстрадных татарских песен исполнил вокальный ансамбль «Яшьлек моӊнары».

Среди почётных гостей мероприятия были министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, первый заместитель министра по делам молодёжи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, а также заместитель полпреда Татарстана в России Эмиль Файзуллин.

Благодарственные письма были вручены главе Автономии татар Москвы Фариту Фарисову, а также активистам Совета молодёжи Ильдару Зиятдинову и Рустаму Шакерову.

Представители Полпредства также поздравили художественного руководителя ансамбля Накию Насифуллину с юбилеем её творческого детища и вручили памятные подарки.

Ансамбль «Шаян» своим выступлением продемонстрировал профессионализм, присущий коллективу со столь долгой и славной историей. Всего за время существования через него прошло около 3 тысяч человек! И каждый участник, по словам руководителя коллектива, получил прекрасную подготовку — это не только умение хорошо танцевать, но и уверенность в собственных силах, формирование особого мировоззрения.