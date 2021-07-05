Пройдет пресс-конференция о проведении в Казани 12-го Форума мусульманской молодежи

6 июля в 10:00 в информационном агентстве «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском и на русском языках о проведении Форумов мусульманской молодежи для юношей и девушек.

В этом году форумы пройдут в 12-й раз. Спикерами встречи с журналистами выступят первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов, руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова. Они подробно расскажут об особенностях этих проектов, которые нацелены на духовно-нравственное и физическое воспитание молодых мусульман.

dumrt.ru