Работающая молодежь Татарстана может принять участие в фестивале «Наше время – Безнең заман»

В Татарстане стартовал Х Открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Заявочная кампания проводится до 15 сентября.

Принять участие в проекте могут трудоустроенные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) – выбранные направления конкурсной программы не должны быть связаны с профессиональной деятельностью.

Новый сезон проекта продлится до 7 ноября и пройдет в несколько этапов: зональные туры, состоящие из полуфиналов с концертами, финала и заключительного гала-концерта, который традиционно состоится в Казани.

Кроме того, в этом году помимо основных номинаций, таких как «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы», «Визитка-презентация», вводятся новые категории: «Мудрость и просвещение», «Цвети мой Татарстан». В соответствии с этим, призовой фонд фестиваля будет увеличен, сообщает оргкомитет мероприятия.

Напомним, фестиваль работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» проводится при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2021 году в нем участвовали более 180 предприятий из 42 муниципальных образований республики. Общее количество участников – 1307 человек.

kzn.ru