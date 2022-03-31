В Татарстане объявили имена победителей Всероссийского конкурса мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган тел»

С 2012 года Министерством образования и науки РТ ежегодно проводится Всероссийский конкурс мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган тел».

Цель конкурса – содействие сохранению и развитию языкового и культурного многообразия народов России и Татарстана, повышение статуса учителей родных языков, распространение их педагогического опыта.

В соответствии с положением конкурс проводится в 2 этапа. В заочном этапе конкурса приняли участие 72 педагога из муниципальных районов Татарстана и 15 учителей родного (татарского) языка и литературы из 15 субъектов Российской Федерации. На заключительный этап прошли 50 учителей родного языка и литературы, в том числе: 17 учителей родного татарского, 9 учителей родного русского, 9 учителей родного чувашского, 3 учителя родного марийского и 2 учителя родного удмуртского языка и 10 учителей родного (татарского) языка из субъектов Российской Федерации (Республики Удмуртия, Чувашской Республики, Республики Башкортостан, Тюменской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Омской, Самарской областей, Пермского края).

Заключительный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел» состоялся 28-29 марта года на базе гимназии №27 с татарским языком обучения Вахитовского района Казани.

В течение 2 дней педагоги соревновались в профессиональном мастерстве: провели мастер-классы, представили свои педагогические проекты и в рамках круглого стола обсудили проблемы повышения мотивации к изучению родных языков, сохранения культуры и традиций народов России.

Уровень подготовки участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники Института развития образования РТ, Казанского федерального университета, представители национально-культурных автономий РТ, победители конкурса предыдущих лет.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 29 марта в кафе «Хоррият».

Победители и призеры конкурса награждены дипломами Министерства образования и науки РТ и поощрены денежными премиями.

Обладателем Гран-при стала Абдуллина Рамиля Агзамовна, учитель родного (татарского) языка и литературы татарской гимназии №17 имени Г.Ибрагимова Московского района г.Казани.

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